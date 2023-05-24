Німеччина відправить свій контингент для цивільної місії ЄС у Молдові

Уряд Німеччини ухвалив рішення надіслати контингент у Місію партнерства Європейського Союзу в Молдові (EUPM Moldova).

Про це заявив речник уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Німецький контингент становитиме максимально 15 осіб", – сказав Гебештрайт.

Їх завданням є підтримка забезпечення національної безпеки. Мандат передбачає стратегічні поради, при необхідності – заходи навчання та надання обладнання для посилання спроможностей Молдови в таких галузях як кризовий менеджмент, кібербезпека та аналіз гібридних загроз, додав речник.

"На Республіку Молдова серйозно впливає незаконна агресивна війна Росії проти України, до того ж тривають російські спроби дестабілізувати ситуацію в країн. Ці спроби дестабілізації спрямовані на саботаж курсу на реформи та європейську інтеграцію", – сказав Гебештрайт.

Речниця МЗС Німеччини Андреа Зассе своєю чергою додала: "Ми бачимо продовження потужних зусиль з дестабілізації, кампанії з дезінформації, використання енергії як зброї, а також кібератаки. Ситуація в країні є дуже важкою".

"Ми, зрозуміло, визнаємо Придністров’я невід’ємною частиною Молдови", – підкреслила дипломатка.

Вона також уточнила, що до цього часу затверджено три кандидатури для місії: поліцейський і два експерти.

Зассе також нагадала, що минулого року Німеччиною, Францією і Румунією була створена платформа з метою мобілізувати допомогу Молдові, яка прийняла багато українських біженців. У 2022 році було проведено три донорські конференції, на яких лише Німеччина надала допомогу в обсязі 120 млн євро.

Нагадаємо, Євросоюз 22 травня офіційно запустив цивільну місію для Молдови, метою якої буде підвищення стійкості країни перед гібридними загрозами.

Головою місії буде румунський дипломат Космін Дінеску. Командувачем цивільних операцій стане Стефано Томат, керуючий директор з питань цивільного планування та проведення операцій зовнішньополітичної служби ЄС.

Як пояснили в Брюсселі, місія необхідна у зв’язку з тим, що з початком повномасштабного вторгнення Росії помітно зросли зусилля з дестабілізації ситуації в Молдові. Ці зусилля становлять пряму загрозу стабільності та безпеці зовнішніх кордонів ЄС.

Влада Молдови попросила ЄС розгорнути цивільну місію у листі до глдави дипломатії Євросоюзу Жозепа Борреля від 28 січня 2023 року.

Як відомо, 1 червня у Молдові відбудеться другий саміт Європейської політичної спільноти.