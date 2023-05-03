Зеленский: Мы не ищем заинтересованности России в "зерновой сделке"

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украине важна позиция Турции и ООН в вопросе Черноморской зерновой инициативы, а не России, которая выступает против ее продолжения на нынешних условиях.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам встречи лидеров Украины и стран Северной Европы, пишет "Европейская правда".

Глава государства отметил, что не видит со стороны России заинтересованности продолжать "зерновую инициативу", добавив, что "это происходит каждый раз".

"Но мы не ищем заинтересованности России. Мы ищем выполнения договоренности с нашими партнерами по зерновой инициативе. У нас есть четкие договоренности с (Антониу – ред.) Гутеррешем, генсеком Организации Объединенных Наций, с президентом Турции Эрдоганом", – добавил Зеленский.

"Наши договоренности продолжаются. Мы планируем продолжить нашу инициативу. Они (Гутерреш и Эрдоган – ред.), со своей стороны, имеют разговор с Российской Федерацией. Они должны с ними согласовывать продолжение этого коридора, который так нужен другим странам мира", – считает президент.

Напомним, в последний момент перед завершением очередного срока действия "зернового соглашения" 18 марта его все же продлили. Однако Москва вскоре заявила, что согласовала продление только на 60 дней – половину стандартного срока в 120 дней, и пригрозила разрывом договоренности, если не будут выполнены ее требования.

Недавно МИД России Сергей Лавров в очередной раз заявил, что ситуация вокруг Черноморской зерновой инициативы зашла в тупик, и обвинил в этом Запад.