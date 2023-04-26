Лавров жалуется на "тупик" с зерновой инициативой

Глава МИД России Сергей Лавров заявляет, что ситуация вокруг Черноморской зерновой инициативы зашла в тупик, и обвиняет Запад.

Как сообщают российские СМИ, об этом он заявил на брифинге после визита в Нью-Йорк для участия в событиях ООН.

Лавров заявил, что ситуация вокруг зерновой инициативы "не решается и заведена в тупик нашими западными коллегами".

Он также выразил надежду, что письмо генсека ООН Антониу Гутерриша на имя президента РФ не станет публичным, потому что это "личная переписка", а если это произойдет – то Россия будет расценивать это как "очередную попытку давления на ситуацию, которая не решается".

Как сообщалось, на заседании Совбеза ООН Лавров поспорил с генсеком, обвинил США и оправдывал войну.

По информации СМИ, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок проигнорировала заседание, чтобы "не слушать ложь" Лаврова.

Напомним, в последний момент перед завершением очередного срока действия "зернового соглашения" 18 марта его все же продлили. Однако Москва вскоре заявила, что согласовала продление только на 60 дней – половину стандартного срока 120 дней, и пригрозила разрывом договоренности, если не будут выполнены ее требования.