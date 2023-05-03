Зеленський: Ми не шукаємо зацікавленості Росії в "зерновій угоді"

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україні важлива позиція Туреччини й ООН у питанні Чорноморської зернової ініціативи, а не Росії, яка виступає проти її продовження на нинішніх умовах.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками зустрічі лідерів України та країн Північної Європи, пише "Європейська правда".

Голова держави зазначив, що не бачить із боку Росії зацікавленості продовжувати "зернову ініціативу", додавши, що "це відбувається щоразу".

"Але ми не шукаємо зацікавленості Росії. Ми шукаємо виконання домовленості з нашими партнерами щодо зернової ініціативи. У нас є чіткі домовленості з (Антоніу – ред.) Гутеррешем, генсеком Організації Об’єднаних Націй, з президентом Туреччини Ердоганом", – додав Зеленський.

"Наші домовленості продовжуються. Ми плануємо продовжити нашу ініціативу. Вони (Гутерреш і Ердоган – ред.), зі свого боку, мають розмову з Російською Федерацією. Вони повинні з ними погоджувати продовження цього коридору, який так потрібен іншим країнам світу", – вважає президент.

Нагадаємо, в останній момент перед завершенням чергового терміну дії "зернової угоди" 18 березня її все ж продовжили. Проте Москва невдовзі заявила, що погодила продовження лише на 60 днів – половину стандартного терміну 120 днів, та пригрозила розірванням домовленості, якщо не будуть виконані її вимоги.

Нещодавно МЗС Росії Сергєй Лавров вкотре заявив, що ситуація довкола Чорноморської зернової ініціативи зайшла у глухий кут, та звинуватив у цьому Захід.