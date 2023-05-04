В Швеции заочно арестовали скандального активиста, который жег Кораны - СМИ

Шведская прокуратура заочно арестовала крайнего правого активиста Расмуса Паладана, который стал известным из-за акций по сжиганию Корана в странах Северной Европы в знак протеста против нежелания Турции одобрять вступление Швеции в НАТО.

Об этом стало известно изданию Aftonbladet, пишет "Европейская правда".

Против Паладана в Швеции ведется расследование по обвинениям в разжигании расовой ненависти, оскорблении и грубом нападении на государственного служащего. Он отказался приехать на допрос, поэтому прокуратура, по информации СМИ, ходатайствовала о его заочном аресте.

Решение означает, что правоохранители Швеции могут арестовать активиста при пересечении им границы со стороны Дании, где он сейчас находится, или если он появится где-либо в Швеции. В то же время полиция и прокуратура Швеции официально не подтвердили данные об аресте.

Сам Палудан в интервью Aftonbladet высмеял информацию о заочном аресте в Швеции, заявив, что не планировал туда ехать. Он при этом сказал, что готов принять участие в заочном допросе при содействии датской полиции.

Расмус Палудан давно известен антимусульманскими акциями с сожжением Корана. Последние акции привлекли особое внимание, поскольку привели к более чем месячной паузе в переговорах между Турцией и Швецией и Финляндией относительно их вступления в НАТО.

Палудан заявил о планах "каждую пятницу жечь Коран" до тех пор, пока Турция не разблокирует принятие Финляндии и Швеции в НАТО, а президент Турции заявил, что Швеция не может рассчитывать на ратификацию вступления, пока такое выражение взглядов возможно.

После первых акций в Стокгольме и Копенгагене, в Хельсинки, а затем в Осло Палудану это не позволили. Повторную акцию с сожжением Корана в Стокгольме, которую планировали якобы другие организаторы, тоже запретили.