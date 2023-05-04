У Швеції заочно арештували скандального активіста, який палив Корани – ЗМІ

Шведська прокуратура заочно арештувала крайнього правого активіста Расмуса Паладана, який став відомим через акції зі спалювання Корану в країнах Північної Європи на знак протесту проти небажання Туреччини схвалювати вступ Швеції в НАТО.

Про це стало відомо виданню Aftonbladet, пише "Європейська правда".

Проти Паладана у Швеції ведеться розслідування за звинуваченнями в розпалюванні расової ненависті, образі і грубому нападі на державного службовця. Він відмовився приїхати на допит, тож прокуратура, за інформацією ЗМІ, клопотала про його заочний арешт.

Рішення означає, що правоохоронці Швеції можуть арештувати активіста під час перетину ним кордону з боку Данії, де він зараз перебуває, або якщо він з’явиться будь-де у Швеції. Водночас поліція й прокуратура Швеції офіційно не підтвердили дані про арешт.

Сам Палудан в інтерв’ю Aftonbladet висміяв інформацію про заочний арешт у Швеції, заявивши, що не планував туди їхати. Він водночас сказав, що готовий узяти участь у заочному допиті за сприяння данської поліції.

Палудан давно відомий антимусульманськими акціями зі спаленням Корану. Його останні акції привернули особливу увагу, оскільки призвели до більше ніж місяця паузи у переговорах між Туреччиною та Швецією і Фінляндією щодо їхнього вступу в НАТО.

Палудан обіцяв "щоп’ятниці палити Коран" доти, доки Туреччина не розблокує прийняття Фінляндії і Швеції до НАТО. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відреагував, що Швеція не може розраховувати на ратифікацію вступу в Альянс, доки таке вираження поглядів можливе.

Після перших акцій у Стокгольмі, Копенгагені та у Гельсінкі, а згодом в Осло на початку року Палудану їх не дозволили. Повторну акцію зі спаленням Корану у Стокгольмі, яку планували нібито інші організатори, теж заборонили.