В Сейме Польши пытаются продвигать проект о полном запрете абортов

В Сейме 1 декабря проводились дебаты по так называемому гражданскому законопроекту, предлагающему полностью запретить аборты, приравнять их к убийству и наказывать многолетним заключением.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF24.

После прошлогоднего решения Конституционного суда, признавшего незаконным аборт из-за повреждений плода, законных оснований для прерывания беременности в Польше осталось два - угроза жизни и здоровью матери или обоснованное подозрение, что беременность стала следствием "запрещенного акта". За нарушение женщину не наказывают, а лицу, которое помогло прервать беременность или убеждает женщину сделать аборт, грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

Проект, предлагающий приравнять любое прерывание беременности к убийству, подготовили инициативы "За право на жизнь" и "Стоп аборты", собравшие за него 130 тысяч подписей. Наказание предлагают ввести и для женщины, и для врача, от 5 до 25 лет лишения свободы, в том числе если есть угроза для жизни или если женщина пережила изнасилование. В некоторых случаях предлагали даже пожизненное заключение.

Под Сеймом собрался протест против проекта с лозунгами "Не жди моей крови" и "Ни одной больше" - как на последних протестах, вызванных смертью беременной женщины, которой не спешили делать аборт, несмотря на угрожающее жизни состояние.

Рядом собралась и группа поддержки законопроекта. Их и противников инициативы разделяла полиция.

На дебатах проект раскритиковали не только оппозиция, но и спикер правящей партии "ПиС" Анита Червиньска, отметившая, что партия против проекта и поручила полностью отказаться от него. "Мы никак не защищаем жизнь, заставляя женщин выбирать между смертью или заключением. Так может дойти до ситуаций, что женщина, ставшая жертвой изнасилования, получит более строгий приговор, чем насильник", - заявила она.