Польша объяснила ситуацию с самолетом охраны президента ЮАР, который застрял на проверках
МИД и Пограничная служба Польши опубликовали свои комментарии относительно ситуации с охраной президента ЮАР, которая из-за бюрократических проблем застряла в аэропорту Варшавы и не смогла сопровождать Сирила Рамафосу в Киев.
Об этом сообщает Polskie Radio, пишет "Европейская правда".
Министерство иностранных дел Польши объяснило, что ситуация произошла из-за невыполнения гостями стандартных процедур въезда на территорию Польши.
"На борту самолета были опасные вещества, которые чиновникам ЮАР не разрешалось ввозить", – отметили в заявлении.
Проблемой стало и то, что на борту были люди, о которых польскую сторону не предупредили заранее.
В МИД отметили, что польская сторона приложила максимальные усилия для того, чтобы визит Рамафосы в Польшу прошел беспроблемно. Состоялось три консультационные встречи, на которых южноафриканской стороне разъяснили все формальные требования для того, чтобы делегация могла въехать на территорию Польши.
В Пограничной службе прокомментировали, что члены делегации везли оружие, которое не имели разрешения ввозить на территорию Польши, а также отметили, что пассажиры самолета добровольно решили оставаться на борту самолета. "Члены делегации (...) сами могли выйти из самолета", – отметили пограничники.
2/3⬇️— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 16, 2023
The members of the delegation had weapons with them, not having a permission for its import,but they were allowed to leave plane by themselves. Passengers made decision to stay on board till the moment when the flight will be continued.
Как стало известно от СМИ, которые летели вместе с президентской охраной – десятками спецназовцев, самолет на много часов застрял в аэропорту Варшавы из-за отсутствия разрешений, хотя южноафриканская сторона считала, что имеет все необходимые документы.
В итоге охрана застряла в Варшаве, президент Рамафоса отправился в Киев без их сопровождения.
Руководитель службы охраны Рамафосы уже заявил, что из-за всех этих недоразумений жизнь главы государства "поставили в опасность", и обвинил Польшу в якобы умышленном срыве мирной инициативы президента ЮАР и в расистской дискриминации.
Как известно, в Киев 16 июня прибыли с визитом президенты ЮАР, Замбии, Сенегала, Коморских Островов, премьер-министр Египта, министр иностранных дел Уганды. Делегация посетила также Бучу.
Вскоре после начала визита Россия атаковала Киев крылатыми ракетами и "Кинжалами". Сообщается, что делегации пришлось воспользоваться бомбоубежищем в гостинице.
Представитель ЕС выразил надежду, что эти обстоятельства помогут гостям разобраться, "кто является агрессором, как агрессор ведет себя и каковы его истинные намерения".