Польша объяснила ситуацию с самолетом охраны президента ЮАР, который застрял на проверках

МИД и Пограничная служба Польши опубликовали свои комментарии относительно ситуации с охраной президента ЮАР, которая из-за бюрократических проблем застряла в аэропорту Варшавы и не смогла сопровождать Сирила Рамафосу в Киев.

Об этом сообщает Polskie Radio, пишет "Европейская правда".

Министерство иностранных дел Польши объяснило, что ситуация произошла из-за невыполнения гостями стандартных процедур въезда на территорию Польши.

"На борту самолета были опасные вещества, которые чиновникам ЮАР не разрешалось ввозить", – отметили в заявлении.

Проблемой стало и то, что на борту были люди, о которых польскую сторону не предупредили заранее.

В МИД отметили, что польская сторона приложила максимальные усилия для того, чтобы визит Рамафосы в Польшу прошел беспроблемно. Состоялось три консультационные встречи, на которых южноафриканской стороне разъяснили все формальные требования для того, чтобы делегация могла въехать на территорию Польши.

В Пограничной службе прокомментировали, что члены делегации везли оружие, которое не имели разрешения ввозить на территорию Польши, а также отметили, что пассажиры самолета добровольно решили оставаться на борту самолета. "Члены делегации (...) сами могли выйти из самолета", – отметили пограничники.

