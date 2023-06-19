Францию накрыли сильные грозы: шквалы до 100 км/ч

Вечером в воскресенье северо-западную часть Франции накрыли мощные грозы со шквальным ветром, местами его скорость приближалась к 100 км/ч.

Об этом сообщает Le Figaro, пишет "Европейская правда".

Непогода в Нормандии и столичном регионе привела к подтоплениям, обесточиванию тысяч домохозяйств и нарушению графика движения поездов.

Перед началом грозы оранжевый уровень опасности объявили для 28 департаментов страны.

В департаменте Валь д'Уаз после грозы без света на несколько часов остались 11 тысяч домохозяйств, еще 1000 – в департаменте Ор и 2000 в департаменте Сарт.

До Парижа атмосферный фронт дошел около 18 часов по местному времени, грозы сопровождались шквальным ветром с отдельными порывами до 100 км/ч. За считанные минуты температура воздуха снизилась с 30-градусной жары до 20°C.

100 km/h de vent sur #Paris au passage d'un violent orage sur Paris ce soir. Des arbres ont été déracinés. https://t.co/X0za9OxwgX — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 18, 2023

Трассу N118, что на юго-запад от Парижа, частично подтопило.

#Inondation sur la N 118 suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues en région parisienne ce soir. https://t.co/UdZpgwsJbI — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) June 18, 2023

В нескольких общинах департамента Приморская Сена прошел смерч, нанеся немалый материальный ущерб.

🌪️ Une tornade à touché au moins 2 Commune de Seine-Maritime en marge d'un violent orage supercellulaire sur Yvetot ( les communes de Flamanville et Motteville ont été impacté et les dégâts y sont nombreux)@Tendanceouest76 @BFM_Normandie @kevinfloury pic.twitter.com/frIY9wdUFx — Météo Haute-Normandie (@BaudribosK) June 18, 2023

Из-за непогоды произошли многочисленные перебои с движением поездов во всем регионе из-за падения веток на пути, на некоторых направлениях все рейсы отложили. После 9 вечера оператор SNCF сообщил, что движение в целом нормализовалось и поезда доедут до мест назначения, хоть и с задержкой.

Напомним, днем мэрия Парижа объявила, что из-за приближения грозы все зеленые зоны и кладбища столицы закрывают до утра понедельника, чтобы избежать несчастных случаев. Также из-за непогоды отменили концерт известного британского исполнителя Sting, поскольку он должен был проходить под открытым небом.

Тем временем в Тбилиси гроза с ураганным ветром также поломала деревья и повредила линии электропередач; прямо посреди улицы упал огромный фрагмент конструкции бассейна, который сорвало с крыши элитной высотки.