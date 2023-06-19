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Францію накрили сильні грози: шквали до 100 км/год

Понеділок, 19 червня 2023, 07:59

Увечері в неділю північно-західну частину Франції накрили потужні грози зі шквальним вітром, подекуди його швидкість наближалася до 100 км/год.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Негода у Нормандії і столичному регіоні призвела до підтоплень, знеструмлення тисяч домогосподарств та порушення графіку руху поїздів. 

Перед початком грози помаранчевий рівень небезпеки оголосили для 28 департаментів країни. 

У департамені Валь д’Уаз після грози без світла на кілька годин залишилися 11 тисяч домогосподарств, ще 1000 – у департаменті Ор і 2000 у департаменті Сарт. 

До Парижа атмосферний фронт дійшов близько 18 години за місцевим часом, грози супроводжувалися шквальним вітром з окремими поривами до 100 км/год. За лічені хвилини температура повітря знизилася з 30-градусної спеки до 20°C.

Трасу N118, що на південний захід від Парижа, частково підтопило. 

У кількох громадах департаменту Приморська Сена пройшов смерч, завдавши чималих матеріальних збитків. 

Через негоду сталися численні перебої з рухом поїздів у всьому регіоні через падіння гілок на колії, на деяких напрямках усі рейси відклали. Після 9 вечора оператор SNCF повідомив, що рух в цілому нормалізувався і потяги доїдуть до місць призначення, хоч і з затримкою. 

Нагадаємо, вдень мерія Парижа оголосила, що через наближення грози усі зелені зони і цвинтарі столиці закривають до ранку понеділка, щоб уникнути нещасних випадків. Також через негоду скасували концерт відомого британського виконавця Sting, оскільки він мав відбуватися просто неба. 

Тим часом у Тбілісі гроза з ураганним вітром також поламала дерева і пошкодила лінії електропередач; просто серед вулиці впав велетенський фрагмент конструкції басейну, який зірвало з даху елітної висотки.

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