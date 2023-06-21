Косовская полиция задержала трех польских правоохранителей-антитеррористов, которые выполняли миссию в стране, но самовольно покинули свою часть.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно радиостанции RMF FM.

По неофициальным данным, их поведение могло привести к беспорядкам на косовско-сербской границе, где ситуация уже несколько недель остается очень напряженной.

Полицейские, которые заканчивали свою смену в рамках миссии в Косово, самовольно покинули часть. Они не имели никаких документов и пешком перешли на сербскую сторону косовской Митровицы. Там их остановили местные полицейские и отвели к месту жительства.

Позже правоохранители вернулись в Польшу на самолете CASA, который как раз ждал возвращения контингента.

По неофициальной информации RMF FM, причиной задержания стала серьезная драка между поляками и сербскими жителями Митровицы.

EULEX, институция, ответственная за международную миссию, составила отчет о задержании польских антитеррористов. Против них также начато расследование.

Как сообщалось, Виктор Орбан во вторник призвал сербские власти освободить трех косовских полицейских, задержанных на прошлой неделе в пограничной зоне между двумя странами.

Это задержание полицейских стало последним в серии событий, которые усилили напряженность в отношениях между Косово и Сербией, в частности, после столкновений в связи с избранием на местных выборах в Косове мэров-албанцев в районах, густо населенных сербами.

Госдепартамент США обратился к президенту Сербии Вучичу и правительству страны с призывом освободить трех полицейских из Косова, которых, как утверждает Приштина, похитили с их территории.

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