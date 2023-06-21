У Косові затримали польських співробітників міжнародної місії – ЗМІ

Косовська поліція затримала трьох польських правоохоронців-антитерористів, які виконували місію в країні, але самовільно залишили свою частину.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо радіостанції RMF FM.

За неофіційними даними, їхня поведінка могла призвести до заворушень на косовсько-сербському кордоні, де ситуація вже кілька тижнів залишається дуже напруженою.

Поліцейські, які закінчували свою зміну в рамках місії в Косово, самовільно залишили частину. Вони не мали жодних документів і пішки перейшли на сербську сторону косовської Митровиці. Там їх зупинили місцеві поліцейські і відвели до місця проживання.

Пізніше правоохоронці повернулися до Польщі на літаку CASA, який саме чекав на повернення контингенту.

За неофіційною інформацією RMF FM, причиною затримання стала серйозна бійка між поляками і сербськими жителями Митровиці.

EULEX, інституція, відповідальна за міжнародну місію, склала звіт про затримання польських антитерористів. Проти них також розпочато розслідування.

Як повідомлялося, Віктор Орбан у вівторок закликав сербську владу звільнити трьох косовських поліцейських, затриманих минулого тижня в прикордонній зоні між двома країнами.

Це затримання поліцейських стало останнім в серії подій, які посилили напруженість у відносинах між Косовом і Сербією, зокрема, після сутичок у зв’язку з обранням на місцевих виборах у Косові мерів-албанців в районах, густо населених сербами.

Держдепартамент США звернувся до президента Сербії Вучича та уряду країни із закликом звільнити трьох поліцейських із Косова, яких, як стверджує Приштина, викрали з їхньої території.

Читайте також: Косово повстало проти мерів: як президент Сербії отримав інструмент для шантажу ЄС