Госдеп призвал Сербию немедленно освободить задержанных полицейских из Косово

Госдепартамент США обратился к президенту Сербии Александару Вучичу и правительству страны с призывом освободить трех полицейских из Косово, которых, как утверждает Приштина, похитили с их территории.

Об этом говорится в опубликованном заявлении Госдепа США, сообщает "Европейская правда".

Как отметили в Госдепе, полицейские должны быть освобождены "немедленно и без каких-либо условий".

"Их арест и дальнейшее содержание под стражей по надуманным обвинениям обострили и без того напряженную ситуацию", – говорится в заявлении.

Также в Госдепе призвали Косово и Сербию придерживаться плана из трех пунктов, предложенного Европейским союзом, и немедленно вернуться к диалогу при содействии ЕС.

На прошлой неделе в Сербии заявили о задержании трех вооруженных полицейских Косова у границы между двумя странами, зато официальная Приштина утверждает, что полицейских похитили.

После этого премьер-министр Косова Альбин Курти заявил об усилении контроля на границе с Сербией, в частности запрета въезда автомобилей с сербскими номерами.

Инцидент происходит на фоне очередного обострения отношений Белграда и Приштины из-за протестов в косовских северных муниципалитетах. Там на промежуточных выборах, которые сербы бойкотировали по указанию правительства в Белграде, победили политики албанского происхождения явка составила менее 4%. После выборов в сербских общинах вспыхнули протесты.

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