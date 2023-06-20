Орбан призвал Сербию освободить задержанных косовских полицейских

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник призвал сербские власти освободить трех косовских полицейских, задержанных на прошлой неделе в пограничной зоне между двумя странами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Reuters.

После совместного заседания правительств двух стран в городе Суботица на севере Сербии Орбан заявил, что освобождение трех полицейских "безусловно, поможет Сербии".

На совместной пресс-конференции он попросил сербского президента Александара Вучича "рассмотреть его просьбу". Вучич не ответил прямо Орбану, но сказал: "Виктор, вы задаете сложные вопросы".

Орбан также назвал неприемлемым то, что международное сообщество признало апрельские местные выборы в Косове, явка на которых составила менее 4%.

Трое косовских полицейских находятся под стражей с момента задержания в середине июня. Белград и Приштина назвали разные места их задержания. Обе стороны обвиняли друг друга в незаконном пересечении границы.

Это задержание полицейских стало последним в серии событий, которые усилили напряженность в отношениях между Косово и Сербией, в частности, после столкновений в связи с избранием на местных выборах в Косове мэров-албанцев в районах, густо населенных сербами.

Госдепартамент США обратился к президенту Сербии Вучичу и правительству страны с призывом освободить трех полицейских из Косова, которых, как утверждает Приштина, похитили с их территории.

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