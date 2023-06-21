Украина и Британия договорились о фонде на 62 млн фунтов стерлингов для усиления энергобезопасности

Министерство энергетики Украины и МИД Великобритании заключили меморандум об энергетическом партнерстве, который предусматривает создание нового Фонда вызовов в сфере зеленых инноваций InnovateUkraine в размере 62 млн фунтов стерлингов.

Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго Украины, пишет "Европейская правда".

Документ в рамках Конференции по восстановлению Украины в Лондоне подписали министр энергетики Украины Герман Галущенко и государственный министр по вопросам Европы МИД Великобритании Лео Докерти.

Меморандум предусматривает создание нового Фонда вызовов в сфере зеленых инноваций "InnovateUkraine" в размере 62 млн фунтов стерлингов. Его основная цель – усиление энергетической безопасности.

Первоначальный взнос составит 10 млн фунтов стерлингов, остальные будут направлены частями до 2025 года.

Средства пойдут на проекты энергетических инноваций, которые ускорят процесс реконструкции и восстановления украинской энергетической инфраструктуры.

"Сотрудничество с британскими партнерами позволит модернизировать нашу энергосистему и усилить ее устойчивость к военным угрозам, а также создаст основу для развития "зеленой" энергетики. В ближайшее время в рамках этой программы украинский энергосектор получит дополнительные ресурсы для проведения ремонтов и восстановления поврежденной инфраструктуры", – отметил Галущенко.

Согласно меморандуму, британская сторона окажет поддержку Минэнерго в рамках нового партнерства по чистой энергии и продолжит поддержку программы "Устойчивость и энергетическая безопасность Украины" (URES).

Речь идет о техническом сотрудничестве, грантах в рамках официальной помощи развитию, а также содействие торговле и инвестициям в таких сферах, как малые модульные атомные электростанции, "зеленый" водород и другие возобновляемые газы, солнечные микро/мини-сети, солнечные системы для малых домохозяйств, энергоэффективность, наземная и оффшорная ветроэнергетика, развитие углеродного рынка и другие.

В ближайшей перспективе, согласно Программе URES, украинской энергетической отрасли будут предоставлены ресурсы для ремонта поврежденной инфраструктуры и восстановления подключения потребителей к электроэнергии, газу и теплу.

Напомним, в рамках лондонской конференции глава МИД Франции Катрин Колонна объявила, что Париж выделит Украине дополнительные 40 млн евро безвозвратной финансовой помощи для неотложного восстановления в этом году, а также готовит многолетний план помощи для гражданских нужд.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в Лондоне, что США выделят Украине $1,3 миллиарда долларов финансовой помощи, которая будет направлена на энергетические и инфраструктурные потребности.