Україна і Британія домовились про фонд на 62 млн фунтів стерлінгів для посилення енергобезпеки

Міністерство енергетики України та МЗС Британії уклали меморандум про енергетичне партнерство, який передбачає створення нового Фонду викликів у сфері зелених інновацій "InnovateUkraine" у розмірі 62 млн фунтів стерлінгів.

Про це овідомила пресслужба Міненерго України, пише "Європейська правда".

Документ у межах Конференції з відновлення України у Лондоні підписали міністр енергетики України Герман Галущенко та державний міністр з питань Європи МЗС Британії Лео Докерті.

Меморандум передбачає створення нового Фонду викликів у сфері зелених інновацій "InnovateUkraine" у розмірі 62 млн фунтів стерлінгів. Його основна мета – посилення енергетичної безпеки.

Початковий внесок становитиме 10 млн фунтів стерлінгів, решту буде спрямовано частинами до 2025 року.

Кошти підуть на проєкти енергетичних інновацій, які прискорять процес реконструкції та відновлення української енергетичної інфраструктури.

"Співпраця з британськими партнерами дозволить модернізувати нашу енергосистему та посилити її стійкість до військових загроз, а також створить підґрунтя для розвитку "зеленої" енергетики. Найближчим часом у межах цієї програми український енергосектор отримає додаткові ресурси для проведення ремонтів і відновлення пошкодженої інфраструктури", – зазначив Галущенко.

Згідно з меморандумом, британська сторона надасть підтримку Міненерго в межах нового партнерства з чистої енергії та продовжить підтримку програми "Стійкість та енергетична безпека України" ("URES").

Йдеться про технічне співробітництво, гранти в межах офіційної допомоги розвитку, а також сприяння торгівлі та інвестиціям у таких сферах, як малі модульні атомні електростанції, "зелений" водень та інші відновлювані гази, сонячні мікро/міні-мережі, сонячні системи для малих домогосподарств, енергоефективність, наземна та офшорна вітроенергетика, розвиток вуглецевого ринку та інші.

У найближчій перспективі, згідно з Програмою URES, українській енергетичній галузі буде надано ресурси для ремонту пошкодженої інфраструктури та відновлення підключення споживачів до електроенергії, газу і тепла.

Нагадаємо, у рамках лондонської конференції глава МЗС Франції Катрін Колонна оголосила, що Париж виділить Україні додаткові 40 млн євро безповоротної фінансової допомоги для невідкладної відбудови у цьому році, а також готує багаторічний план допомоги для цивільних потреб.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у Лондоні, що США виділять Україні $1,3 мільярда доларів фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби.