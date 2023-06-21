В Раде дали прогноз финального решения саммита НАТО о вступлении Украины

Вступление, когда позволят условия: В Раде спрогнозировали решение саммита НАТО о членстве Украины

Глава постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев предполагает, что в финальном коммюнике саммита НАТО в Вильнюсе будет оговорено, что Украина станет членом НАТО, когда позволят условия безопасности.

Об этом Чернев сказал в эфире национального телемарафона в среду, его цитирует агентство "Интерфакс-Украина", сообщает "Европейская правда".

"Я думаю, что это ... будет какая-то формулировка, например, такая, как мы подписали с Трюдо, премьер-министром Канады, о том, что Украина будет в НАТО, когда позволят условия безопасности. Возможно, такой формат мы увидим в финальном документе", – сказал Чернев.

Он также отметил, что Совет Украина-НАТО, который хотят создать на саммите, по сравнению с комиссией Украина-НАТО является высшей ступенью взаимодействия с Альянсом.

"Комиссия – это когда мы приходили со своим стульчиком, садились и нам что-то рассказывали, а потом говорили: все свободны – идите дорабатывайте. И у нас были ежегодные программы... Совет – это уже постоянное место за столом, которое позволяет инициировать решение или обсуждение проблем. Инициировать консультации в соответствии с четвертой статьей... Вашингтонского договора – что должны быть созваны консультации в случае угрозы какой-то агрессии.

Мы имеем право голоса, мы имеем право создавать внутреннюю структуру взаимодействия с альянсом по направлениям, то есть большая интеграция с Альянсом. То есть это такая следующая и высшая степень взаимодействия", – пояснил депутат, член фракции "Слуга народа".

Чернев также сообщил, что в финальном коммюнике саммита НАТО будет заявлено о пакете помощи для реформирования сектора безопасности и обороны Украины для приближения к стандартам НАТО.

Он также отметил, что рекомендации, которые выполняет Украина для начала переговоров о вступлении в Европейский Союз, совпадают с теми задачами, которые надо выполнить, чтобы стать членом НАТО.

"Выполняя домашнее задание как будущего члена ЕС, мы автоматически выполняем задание, чтобы стать членом НАТО", – отметил Чернев.

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе.

В среду министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет "очень благосклонен", если Украина сможет пройти через упрощенный процесс вступления в НАТО.

По данным издания Le Monde, Франция изменила свою осторожную позицию относительно членства Украины в НАТО.

Ранее издание Axios сообщало со ссылкой на свои источники, что Байден якобы поддержал предложение о том, что Украине не нужно выполнять "план действий по членству" (ПДЧ) для вступления в Альянс.

Впоследствии Байден публично признал, что украинская армия сейчас соответствует стандартам стран НАТО, однако он выразил сомнение в том, соответствует ли стандартам украинская система безопасности в целом и не является ли она коррумпированной.