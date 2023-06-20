Франция изменила позицию относительно членства Украины в НАТО - Le Monde

Французские власти решили поддержать членство Украины в Североатлантическом Альянсе по образцу Польши и стран Балтии, отказавшись от более осторожной позиции для усиления давления на Россию.

Об этом стало известно Le Monde, сообщает "Европейская правда".

По информации издания, на недавнем заседании Совета обороны в Елисейском дворце 12 июня рассматривалась возможность вступления Украины в НАТО "как самостоятельная гарантия безопасности".

"Это могло бы удержать Россию от продолжения войны или, в случае завершения конфликта, предотвратить любую дальнейшую агрессию", – объясняет Le Monde логику французских властей.

Кроме того, Париж считает, что намек на перспективу членства Украины в НАТО может одновременно убедить украинского президента Владимира Зеленского начать переговоры с Россией, когда он решит, что настало подходящее время.

Изменение позиции Франции, которую Le Monde называет "увертюрой", означает его приближение к позициям, которые отстаивают страны Центральной Европы, большинство из которых – прежде всего Польша и страны Балтии – являются непоколебимыми сторонниками вступления Украины в НАТО.

"Позиция Франции сейчас ближе к позиции Польши, чем Германии", – подтверждает иностранный дипломат на условиях анонимности в разговоре с Le Monde.

Зато Германия и в частности Соединенные Штаты считают неуместным обсуждать вопрос членства Украины в НАТО до завершения войны с Россией.

Напомним, посол Украины при Североатлантическом Альянсе Наталья Галибаренко считает, что Вильнюсский саммит НАТО должен предложить определенное обязательство или гарантию будущего членства для Киева.

На саммите в Вильнюсе, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, не будут рассматривать вопрос формального приглашения Украины в Альянс.