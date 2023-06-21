Голова постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв припускає, що у фінальному комюніке саміту НАТО у Вільнюсі буде обумовлено, що Україна стане членом НАТО, коли дозволять безпекові умови.

Про це Чернєв сказав в ефірі національного телемарафону в середу, його цитує агентство "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

"Я думаю, що це ... буде якесь формулювання, наприклад, таке, як ми підписали з Трюдо, прем'єр-міністром Канади, про те, що Україна буде в НАТО, коли дозволять безпекові умови. Можливо, такий формат ми побачимо у фінальному документі", – сказав Чернєв.

Він також наголосив, що Рада Україна-НАТО, яку хочуть створити на саміті, у порівнянні з комісією Україна-НАТО є вищим щаблем взаємодії з Альянсом.

"Комісія – це коли ми приходили зі своїм стільчиком, сідали й нам щось розповідали, а потім говорили: всі вільні – йдіть доопрацьовуйте. І в нас були щорічні програми... Рада – це вже постійне місце за столом, яке дає змогу ініціювати вирішення або обговорення проблем. Ініціювати консультації відповідно до четвертої статті... Вашингтонського договору – що мають бути скликані консультації в разі загрози якоїсь агресії.

Ми маємо право голосу, ми маємо право створювати внутрішню структуру взаємодії з альянсом за напрямами, тобто більша інтеграція з Альянсом. Тобто це такий наступний і вищий ступінь взаємодії", – пояснив депутат, член фракції "Слуга народу".

Чернєв також повідомив, що у фінальному комюніке саміту НАТО буде заявлено про пакет допомоги для реформування сектору безпеки та оборони України для наближення до стандартів НАТО.

Він також зазначив, що рекомендації, які виконує Україна для початку переговорів про вступ до Європейського Союзу, збігаються з тими завданнями, які треба виконати, щоб стати членом НАТО.

"Виконуючи домашнє завдання як майбутнього члена ЄС, ми автоматично виконуємо завдання, щоб стати членом НАТО", – зазначив Чернєв.

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі.

У середу міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон буде "дуже прихильним", якщо Україна зможе пройти через спрощений процес вступу до НАТО.

За даними видання Le Monde, Франція змінила свою обережну позицію щодо членства України в НАТО.

Раніше видання Axios повідомляло з посиланням на свої джерела, що Байден нібито підтримав пропозицію щодо того, що Україні не потрібно виконувати "план дій щодо членства" (ПДЧ) для вступу в Альянс.

Згодом Байден публічно визнав, що українська армія зараз відповідає стандартам країн НАТО, однак він висловив сумнів у тому, чи відповідає стандартам українська безпекова система загалом і чи не є вона корумпованою.