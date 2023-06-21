В ОП надеются на приглашение Украины в НАТО "с открытой датой" на саммите в Вильнюсе

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что Вильнюсский саммит НАТО должен завершиться приглашением Киева к членству в Альянсе "как только позволят условия".

Об этом Ермак сказал в среду во время дискуссии в американском аналитическом центре Atlantic Council, сообщает "Европейская правда".

"Мы ожидаем, что Украину пригласят в НАТО с открытой датой. Это будет конкретный сигнал... Нам нужен, как и всем в мире, сильный сигнал: что путь к членству Украины в НАТО никто не может изменить – это уже решено, и это произойдет", – сказал он.

Глава ОП уточнил, что до непосредственного вступления в НАТО Украина должна получить гарантии безопасности, которые дадут ей "достаточно возможностей для обороны", пока она не интегрируется в Альянс.

"Ни один аргумент против членства Украины в НАТО не выходит за пределы предположений и страха. В течение более года войны Украина постоянно доказывала, что угрозы России являются скорее блефом, чем опасностью", – отметил Ермак.

Он также указал, что состояние войны не может быть препятствием на пути приглашения Украины в Альянс, поскольку в этом случае "Россия сделает все, чтобы бесконечно затянуть войну".

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе.

В среду министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что Лондон будет "очень благосклонен", если Украина сможет пройти через упрощенный процесс вступления в НАТО.

По данным издания Le Monde, Франция изменила свою осторожную позицию относительно членства Украины в НАТО.