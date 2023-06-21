В ОП сподіваються на запрошення України в НАТО "з відкритою датою" на саміті у Вільнюсі

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак вважає, що Вільнюський саміт НАТО повинен завершитись запрошенням Києва до членства в Альянсі "щойно дозволять умови".

Про це Єрмак сказав у середу під час дискусії в американському аналітичному центрі Atlantic Council, повідомляє "Європейська правда".

"Ми очікуємо, що Україну запросять до НАТО з відкритою датою. Це буде конкретний сигнал… Нам потрібен, як і всім у світі, сильний сигнал: що шлях до членства України в НАТО ніхто не може змінити – це вже вирішено, і це відбудеться", – сказав він.

Голова ОП уточнив, що до безпосереднього вступу в НАТО Україна має отримати гарантії безпеки, які дадуть їй "достатньо можливостей для оборони", поки вона не інтегрується в Альянс.

"Жоден аргумент проти членства України в НАТО не виходить за межі припущень і страху. Протягом понад року війни Україна постійно доводила, що погрози Росії є радше блефом, ніж небезпекою", – зазначив Єрмак.

Він також вказав, що стан війни не може бути перешкодою на шляху запрошення України до Альянсу, оскільки в цьому випадку "Росія зробить усе, щоб нескінченно затягнути війну".

Як відомо, на липневому саміті НАТО у Вільнюсі Україна прагне домогтись чітких формулювань щодо перспективи отримання членства в Північноатлантичному альянсі.

У середу міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Лондон буде "дуже прихильним", якщо Україна зможе пройти через спрощений процес вступу до НАТО.

За даними видання Le Monde, Франція змінила свою обережну позицію щодо членства України в НАТО.