Прогнозировать последствия восстания в России рано - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что любые проблемы в России являются преимуществом Украины, однако выводы из текущей ситуации делать рано.

Как пишет "Европейская правда", об этом глава МИД сказал во время Книжного арсенала в Киеве, сообщает Суспільне.

"В России происходит восстание во главе с Пригожиным и его военными "вагнерами". Любая проблема в тылу врага соответствует нашим интересам. Но сейчас очень рано прогнозировать последствия, потому что Пригожин восстал против всей российской машины", – отметил Кулеба.

По его словам, международные партнеры внимательно следят за ситуацией.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром, собирается "на Москву", а также что его воины сбили уже три российских вертолета.

Кулеба ранее на фоне мятежа в РФ призвал отказаться "от притворного нейтралитета и страха перед эскалацией", предоставить Украине все необходимое оружие и забыть о дружбе или бизнесе с Россией.

В Москве ввели режим контртеррористической операции, Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.

Разведка Британии констатировала, что эти события - самый серьезный вызов для России как государства за последнее время.