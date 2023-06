Кулеба о событиях в РФ: Время покончить со злом, которое все презирали, но боялись уничтожить

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на события в России, где фактически начался вооруженный мятеж.

Об этом украинский министр написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"Те, кто говорил, что Россия слишком сильна, чтобы проиграть: посмотрите сейчас", – подчеркнул Кулеба.

Он призвал отказаться "от притворного нейтралитета и страха перед эскалацией", предоставить Украине все необходимое оружие и забыть о дружбе или бизнесе с Россией.

"Время положить конец злу, которое все презирали, но боялись уничтожить", – добавил глава украинского МИД.

Those who said Russia was too strong to lose: look now. Time to abandon false neutrality and fear of escalation; give Ukraine all the needed weapons; forget about friendship or business with Russia. Time to put an end to the evil everyone despised but was too afraid to tear down.