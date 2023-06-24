Прогнозувати наслідки повстання в Росії зарано – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що будь-які проблеми в Росії є перевагою України, однак висновки із поточної ситуації робити зарано.

Як пише "Європейська правда", про це глава МЗС сказав під час Книжкового арсеналу в Києві, повідомляє Суспільне.

"У Росії відбувається повстання на чолі з Пригожиним і його військовими "вагнерами". Будь-яка проблема в тилу ворога відповідає нашим інтересам. Але зараз дуже рано прогнозувати наслідки, тому що Пригожин повстав проти всієї російської машини", — зазначив Кулеба.

За його словами, міжнародні партнери уважно стежать за ситуацією.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром, збирається "на Москву", а також що його вояки збили вже три російських вертольоти.

Кулеба раніше на тлі заколоту в РФ закликав відмовитися "від удаваного нейтралітету і страху перед ескалацією", надати Україні всю необхідну зброю і забути про дружбу чи бізнес з Росією.

Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час.

Лідери низки європейських країн заявили, що уважно стежать за розвитком події в РФ.