Норвегия в сотрудничестве с Данией передаст Украине тысячи артиллерийских снарядов

Дания и Норвегия объединили усилия, чтобы передать Украине еще 9 000 артиллерийских снарядов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщениях министерства обороны двух стран.

Норвегия передает собственно снаряды, а Дания – заряды к ним, запалы, разрядники и огнепроводные трубки.

Норвегия также передает 7000 снарядов из собственных запасов. Они уже отправлены в Украину.

Ранее на этой неделе стало известно, что Дания передала Украине еще 1500 артиллерийских снарядов и 500 гранат. В апреле Дания и Норвегия передали Украине 8000 артиллерийских снарядов.

"Украина имеет насущную потребность в артиллерийских боеприпасах. Поэтому мы решили объединить усилия с Данией для новой помощи, чтобы Украина получила боеприпасы как можно скорее", – говорит министр обороны Норвегии Бьорн Арилд Грам.

"Важно, чтобы мы продолжали стоять вместе, демонстрируя нашу поддержку Украине. Норвегия будет продолжать поддерживать Украину против российских сил вторжения до тех пор, пока это будет нужно", – утверждает Грам.

Ранее Норвегия передала 20 000 артиллерийских снарядов. С учетом нынешних пожертвований, Норвегия передала в целом 27 000 артиллерийских снарядов самостоятельно, и 17 000 вместе с Данией.

"Украина все еще имеет насущную потребность в боеприпасах в своей борьбе против России. Дания, вместе с другими странами ЕС и НАТО, находится в процессе согласования ряда различных мероприятий. Вместе с Норвегией мы можем отправить более 9000 артиллерийских снарядов в полном комплекте в течение короткого времени", – говорит исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Артиллерийские снаряды могут быть использованы в нескольких типах артиллерии, в том числе в M109, которую ранее передала Норвегия.

Снаряды взяты с собственных складов Норвегии. По данным Министерства обороны, последствия отказа от них считаются приемлемыми для национальной готовности.

"Эта передача происходит по совету Вооруженных сил. Ведь мы оцениваем баланс между необходимостью защиты, готовностью и насущными потребностями в Украине. То, что Россия была остановлена в Украине, важно не только для Украины, но и для норвежской и европейской безопасности", – сказал Грам в эфире NRK.

Норвегия уже заказала новые снаряды у Nammo, и первые поставки ожидаются осенью.

Как сообщалось, Норвегия поддержит подготовку и обучение украинских пилотов и персонала на истребителях F-16.