Почему Запад начинает всерьез готовиться к развалу России

Бунт ЧВК "Вагнер", который застал врасплох ключевых западных экспертов и правительства – заставил коллективный Запад задуматься о том, что их прогнозы относительно России могут быть в корне ошибочными.

Как следствие, западные эксперты и политики вернули в публичное поле предположение о том, что Россия в нынешних границах не обязательно является вечной и незыблемой.

Подробнее – в интересной статье редактора ЕвроПравды Сергея Сидоренко Развал России больше не табу: как Пригожин заставил Запад задуматься о границах РФ.

Официально объявленный бунт ЧВК "Вагнер" с оскорбительными эпитетами лично против Путина и намеками о необходимости сменить власть в стране; молниеносная потеря контроля Москвы над Ростовом-на-Дону и положительное отношение горожан к бунтарям, несмотря на то, что Кремль объявил их преступниками и предателями; быстрое и беспрепятственное продвижение "колонн Вагнера" на Москву, которое не удавалось остановить даже авиаударами по российской инфраструктуре; а затем так же молниеносный их разворот и завершение "путча" с гарантиями безопасности от Кремля для "главного путчиста", то есть Пригожина...

"Эти события показали, что российское государство ослаблено... Великая ядерная держава может вступать в эру политической нестабильности и внутренней хрупкости", – эти осторожные характеристики прозвучали в понедельник на пресс-конференции главного дипломата ЕС Жозепа Борреля.

В понедельник на плановом заседании Совета ЕС обсуждали "вагнеровский мятеж". Тема стала одной из ключевых для министров Евросоюза.

Никаких решений по этому вопросу ЕС ожидаемо не принимал. Министры лишь пришли к согласию о том, что ЕС не готов к тому развитию событий, которое Боррель спрятал за обтекаемыми намеками, поэтому Европе сейчас надо срочно готовить стратегию действий в случае, если "хрупкость" РФ получит развитие.

А еще – прозвучало, что на столе сейчас все сценарии.

В Британии, где привыкли к геополитическому планированию, более смелые в высказываниях. Сигналы, поступающие оттуда, более точные, чем в Евросоюзе.

Там сообщили СМИ, что уже давно считают реальным сценарий распада России.

То есть, распад России не гарантирован, но теперь этот сценарий представляется реальным и к этому надо готовиться.

Если Британия издавна интересовалась событиями в России, государственная машина и экспертное сообщество делали из этого выводы, предлагали политику и т.д. – то в континентальной Европе недостаток экспертизы стал еще большей проблемой.

Государства Восточной Европы (например, балтийские члены ЕС) имеют лучшее понимание России. Зато их мысли до сих пор воспринимаются как радикальные – хотя они наиболее четко отражают реальность.

В политических и дипломатических кругах США, впрочем, до сих пор считают "табуированной" тему возможного распада Российской Федерации.

Это вполне логично, учитывая то, насколько ревностно в Москве относятся к любым заявлениям США о себе, ища в них доказательства того, что за любыми бедами России стоит "вашингтонский обком".

Для Соединенных Штатов распад России – это ядерная опасность и вероятное усиление Китая, который для Штатов является конкурентом и стратегическим противником номер один.

Это в определенной степени напоминает ситуацию 35-летней давности, когда Советский союз, враг Запада номер один, медленно шел к распаду, но власти США отказывались это видеть и сопротивлялись этому. В частности – убеждая бывшие советские республики, включая Украину, не делать резких шагов не выходить из состава Союза. История доказала, что эта политика Вашингтона была очевидно ошибочной.

Как ни странно, события 90-х сейчас могут помочь Украине: все громче, особенно после неудачного "путча Пригожина", звучит мысль о том, что США не должны повторять тогдашнюю ошибку.

Тогда из-за страха перед нестабильностью Запад не хотел признавать независимость новых государств, возникших на территории Советского Союза.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Развал России больше не табу: как Пригожин заставил Запад задуматься о границах РФ.