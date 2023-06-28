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РФ хочет использовать Грузию для финансирования своей военной машины - Госдеп

Среда, 28 июня 2023, 19:27

В Государственном департаменте считают, что Россия хочет использовать территорию Грузии "для финансирования своей военной машины".

Как пишет "Европейская правда", об этом во время визита в Тбилиси заявил глава офиса по координации санкций Госдепа США Джеймс О'Брайен, сообщает "Грузия Online".

"Мы работаем с несколькими соседями России, поскольку знаем, что россияне хотят использовать территорию Грузии для финансирования и обеспечения своей военной машины", – сказал представитель Госдепа.

Он отметил, что поэтому США работают с соседями России и ее крупнейшими торговыми партнерами, чтобы этого не произошло.

"То, что мы видели в некоторых из этих стран – это попытка усилить свою политику так, чтобы Россия в меньшей степени могла использовать их территории в военных целях. Мы видим это в публичных заявлениях Турции, в Казахстане, а также в хорошей, очень большой работе правительственных ведомств Грузии", – отметил О'Брайен.

Напомним, 26 июня в Грузию прибыли специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан, а также уполномоченные должностные лица Госдепа США и МИД Великобритании, чтобы обсудить вопросы контроля над соблюдением международных санкций.

Ранее О'Салливан говорил, что ЕС, США и Великобритания исследуют резкий рост экспорта в соседние с Россией страны, поскольку это может быть признаком того, что в итоге часть из них оказываются в РФ в обход санкций.

Грузия отказывается от введения санкций против России. Как недавно заявлял спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили, введение его страной санкций против РФ означало бы эскалацию вплоть до угрозы войны.

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