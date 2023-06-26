Спикер парламента Грузии: санкции против России означали бы угрозу войны

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что от Грузии нельзя требовать введения санкций против России, потому что это означало бы эскалацию вплоть до угрозы войны.

Как пишет "Европейская правда", его слова приводит портал "Грузия Онлайн".

Объясняя, почему Грузия не вводит двусторонние санкции против России, он сказал, что это большой риск эскалации и партнеры якобы понимают эти опасения Грузии.

"Тот, кто призывает Грузию ввести двусторонние санкции против России, призывает Грузию пойти на риск эскалации, то есть пойти на риск возможной войны с Россией. Это как "два на два четыре", – заявил спикер.

Шалва Папуашвили также повторил возражение, что Грузию могут использовать для обхода санкций.

"Мы с первого дня войны в Украине говорили, какова наша политика, и добропорядочно проводим ее. Наша политика заключается в том, чтобы Грузия не использовалась для обхода международных санкций, и ни один факт не был подтвержден даже на уровне подозрений", – заявил Шалва Папуашвили.

Напомним, 26 июня в Грузию прибыли специальный представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан, а также уполномоченные должностные лица Госдепа США и МИД Великобритании, чтобы обсудить вопросы контроля над соблюдением международных санкций.

Ранее О'Салливан говорил, что ЕС, США и Великобритания исследуют резкий рост экспорта в соседние с Россией страны, поскольку это может быть признаком того, что в итоге часть из них оказываются в РФ в обход санкций.

На днях ЕС утвердил 11-й пакет санкций в связи с войной РФ против Украины, направленный преимущественно на борьбу с обходом введенных санкций. Среди прочего, в нем предусмотрена возможность мер против компаний и стран, которые системно помогают поставлять в Россию подсанкционные товары.