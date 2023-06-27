Миграция в Германию достигла рекордного уровня в 2022 году

Количество людей, которые мигрировали в Германию в 2022 году, стало выше, чем когда-либо прежде.



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DW со ссылкой на федеральное статистическое агентство Destatis.



Отмечается, что основной причиной притока мигрантов стала война в Украине, которая заставила 1,1 миллиона украинских беженцев искать спасения в Германии.



Большинство украинцев, которые въехали в Германию, прибыли в период с марта по май 2022 года, вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение. С августа их количество начало последовательно уменьшаться.



Количество людей, прибывших из Сирии, Афганистана и Турции, также выросло в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. Также несколько возросло прибытие людей из других стран ЕС: чистый прирост составил 87 тысяч человек по сравнению с 81 тысячей в 2021 году.



Основными странами происхождения мигрантов в Германию были Румыния, Польша и Болгария, тогда как основными направлениями немецкой эмиграции были Швейцария, Австрия и США.



При этом около 2,67 миллиона человек въехали в страну, а 1,2 миллиона выехали, в результате чего Германия получила чистый прирост в 1,46 миллиона человек.



Ранее сообщалось, что Бундестаг голосами партий правящей коалиции принял новый закон об иммиграции квалифицированных работников.