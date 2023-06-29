Глава МИД Бельгии, выдавшая визы иранцам и россиянам, пережила вотум недоверия

Парламентское большинство в Бельгии в четверг, как и ожидалось, провалило вотум недоверия министру иностранных дел Аджи Лябиб, которая попала под критику из-за предоставления виз иранской и российской делегациям в рамках съезда мэров в Брюсселе.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на De Morgen.

Решение оставить Лябиб на посту главы МИД Бельгии поддержали 79 депутатов, против выступили 50. Как и ожидалось, коалиционные социалистическая партия PS, франкоязычная Ecolo и фламандские зеленые Groen поддержали министра.

В то же время по одному депутату от социалистов и зеленых решили воздержаться во время голосования, чтобы засвидетельствовать, что Лябиб еще не вернула доверия парламента и должна выполнить "домашнее задание".

Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо во время дебатов в парламенте показал, что "полностью доверяет министру Лябиб".

Напомним, на "Брюссельском урбанистическом саммите", который состоялся 13 июня, собрались мэры более 300 городов, в том числе Брюсселя и Киева, а также члены Европейской комиссии и Европейского парламента.

Внимание привлекло участие делегаций от Тегерана и Казани, для которых МИД Бельгии разрешил выдать визы, несмотря на введенные санкции. В результате возникшего скандала в отставку подал государственный секретарь по вопросам внешних отношений и внешней торговли брюссельского правительства Паскаль Смет.

Кроме того, СМИ установили, что иранская делегация использовала поездку для запугивания оппозиционных активистов. Этот вопрос Лябиб во время парламентских слушаний в четверг пообещала поднять перед послом Ирана.

Напомним, первое время после назначения Аджи Лябиб главой МИД Бельгии Украина уклонялась приглашать ее с визитом из-за того, что Лябиб, еще работая журналисткой, через российскую территорию ездила в оккупированный Крым.

Впоследствии Лябиб признала, что нарушила закон во время визита в Крым, и попросила прощения. Позже она приехала в Украину в составе бельгийской делегации.