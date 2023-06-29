Голова МЗС Бельгії, яка видала візи іранцям і росіянам, пережила вотум недовіри

Парламентська більшість у Бельгії в четвер, як і очікувалось, провалила вотум недовіри міністерці закордонних справ Аджі Лябіб, яка потрапила під критику через надання віз іранській та російській делегаціям у межах з'їзду мерів у Брюсселі.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на De Morgen.

Рішення залишити Лябіб на посаді голови МЗС Бельгії підтримали 79 депутатів, против иступили 50. Як і очікувалось, коаліційні соціалістична партія PS, франкомовна Ecolo і фламандські зелені Groen підтримали міністерку.

Водночас по одному депутату від соціалістів і зелени вирішити утриматись під час голосування, аби засвідчити, що Лябіб ще не повернула довіри парламенту й мусить виконати "домашнє завдання".

Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо під час дебатів у парламенті засвідчив, що "повністю довіряє міністру Лябіб".

Нагадаємо, на "Брюссельському урбаністичному саміті", який відбувся 13 червня, зібралися мери понад 300 міст, зокрема Брюсселя, й Києва, а також члени Європейської комісії та Європейського парламенту.

Увагу привернула участь делегацій від Тегерана й Казані, для яких МЗС Бельгії дозволило видати візи попри запроваджені санкції. У результаті скандалу, що виник, у відставку подав державний секретар з питань зовнішніх відносин і зовнішньої торгівлі брюссельського уряду Паскаль Смет.

Крім того, ЗМІ встановили, що іранська делегація використала поїздку для залякування опозиційних активістів. Це питання Лябіб під час парламентських слухань у четвер пообіцяла порушити перед послом Ірану.

Нагадаємо, перший час після призначення Аджі Лябіб главою МЗС Бельгії Україна ухилялася запрошувати її з візитом через те, що Лябіб, ще працюючи журналісткою, через російську територію їздила в окупований Крим.

Згодом Лябіб визнала, що порушила закон під час візиту в Крим, та попросила вибачення. Пізніше вона приїхала в Україну у складі бельгійської делегації.