Директор ЦРУ: вооруженный мятеж свидетельствует о вреде, который Путин нанес России

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил в субботу, что вооруженный мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина продемонстрировал разрушительное влияние на Россию войны против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Поражает то, что Пригожин предшествовал своим действиям сокрушительным обвинением Кремля в лживом обосновании вторжения в Украину и ведения войны российским военным руководством", – сказал Бернс, бывший посол США в Москве, выступая с лекцией в британском Фонде Дитчли в английском Оксфордшире.

"Влияние этих слов и действий будет ощущаться еще некоторое время – яркое напоминание о разрушительном влиянии войны Путина на его собственное общество и его собственный режим" – отметил он.

Бернс назвал мятеж "вооруженным вызовом российскому государству", но заявил, что это "внутреннее дело России, в котором Соединенные Штаты не принимали и не будут принимать никакого участия".

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли вместе с тем считает пока преждевременными выводы относительно того, пошатнула ли позиции Владимира Путина попытка мятежа в России наемников частной военной компании "Вагнер".

Как сообщалось, директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс тайно приезжал в Украину в июне, чтобы поговорить с руководством Украины о контрнаступлении; ему рассказали о планах вернуть значительные территории до конца года.