Директор ЦРУ: збройний заколот свідчить про шкоду, яку Путін завдав Росії

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив у суботу, що збройний заколот ватажка ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина продемонстрував руйнівний вплив на Росію війни проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"Вражає те, що Пригожин передував своїм діям нищівним звинуваченням Кремля у брехливому обґрунтуванні вторгнення в Україну і ведення війни російським військовим керівництвом", – сказав Бернс, колишній посол США в Москві, виступаючи з лекцією в британському Фонді Дітчлі в англійському Оксфордширі.

"Вплив цих слів і дій буде відчуватися ще деякий час – яскраве нагадування про руйнівний вплив війни Путіна на його власне суспільство і його власний режим" – зазначив він.

Бернс назвав заколот "збройним викликом російській державі", але заявив, що це "внутрішня справа Росії, в якій Сполучені Штати не брали і не братимуть жодної участі".

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі разом з тим вважає наразі передчасними висновки щодо того, чи похитнула позиції Владіміра Путіна спроба заколоту в Росії найманців приватної військової компанії "Вагнер".

Як повідомлялося, директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс таємно приїздив в Україну у червні, щоб поговорити з керівництвом України про контрнаступ; йому розповіли про плани повернути значні території до кінця року.