Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс таємно приїздив в Україну у червні, щоб поговорити з керівництвом України про контрнаступ; йому розповіли про плани повернути значні території до кінця року.

Про це з посиланням на поінформоване джерело пише The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

Метою поїздки глави ЦРУ, як каже співрозмовник, було підтвердження готовності адміністрації Байдена ділитися з Україною розвідданими, які допоможуть їй захищатися.

Поїздка Бернса включала зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і керівництвом української розвідки. Під час розмов йому нібито розповіли деталі амбітної стратегії, що передбачає повернення окупованих територій та відкриття перемовин про умови завершення війни з Москвою до кінця року.

У непублічному спілкуванні Бернсу нібито розповіли, що Україна впевнена у реалістичності своїх цілей повернути значну частину окупованих територій до осені, розмістити артилерію поближче до окупованого Криму, а також потіснити окупантів на сході, після чого допускають початок переговорів з Москвою. Один з українських топ-посадовців у зв’язку з цим сказав, що Росія "буде вести переговори лише тоді, коли відчує загрозу для себе".

У ЦРУ відмовилися ділитися оцінками Бернса щодо того, якими є шанси України на успішну реалізацію цих планів.

Топ-генерал США днями заявив, що українські контрнаступальні операції наразі просуваються повільніше, ніж прогнозували раніше, однак Сили оборони просуваються впевнено і цілеспрямовано.

Також у WP вийшло інтерв'ю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, у якому він зізнався, що зовнішні коментарі про "недостатньо швидкий" контрнаступ дратують і демонструють нерозуміння ціни, яку доводиться платити українським захисникам.