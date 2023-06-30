Зарано говорити, чи ослаб Путін після спроби заколоту – генерал Міллі

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає наразі передчасними висновки щодо того, чи похитнула позиції Владіміра Путіна спроба заколоту в Росії найманців приватної військової компанії "Вагнер".

Як пише "Європейська правда", про це Міллі заявив у п’ятницю під час дискусії в Національному прес-клубі.

На думку генерала США, про вплив невдалого заколоту "вагнерівців" на ситуацію в Росії, "певно, ще зарано говорити", й нині існують аргументи на підтримку обох думок – що ситуація зміцнила чи, навпаки, послабила президента РФ.

"Я не думаю, що в нас є переконливі докази. Хай там як, поки говорити зарано. Путін – диктатор, лиховісний, насильницький індивід, який віддавав розпорядження про позасудові вбивства багатьох людей. Він – жорстока людина", – пояснив Міллі.

Він припустив, що історія може дати "кілька орієнтирів того, що може відбутись".

"Але сказати, що станеться щось конкретно – не думаю, що нам уже про це відомо", – підсумував генерал.

Нагадаємо, минулих вихідних керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин розпочав, а потім скасував заколот через критику російського військового керівництва.

Американський президент Джо Байден вважає, що очільник Росії Владімір Путін "однозначно" ослаб після спроби заколоту. Тієї ж думки дотримується й канцлер Німеччини Олаф Шольц, додаючи, що наслідки для вторгнення РФ в Україну залишаються незрозумілими.

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