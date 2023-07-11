Большинство поляков не поддерживают немедленное вступление Украины в НАТО

Граждане Польши, одного из ближайших союзников Украины в нынешней полномасштабной российско-украинской войне, скептически относятся к ее немедленному вступлению в НАТО.

Об этом свидетельствует опрос центра IBRiS по заказу газеты Rzeczpospolita, пишет "Европейская правда".

Опрос показывает, что почти половина опрошенных поляков (47,7%) не согласны с тем, что Украина должна уже сейчас стать членом НАТО, 40% такую позицию не поддерживают, а 12,3% не имеют мнения по этому вопросу.

Среди противников вступления Украины в Альянс преобладают сторонники оппозиционных партий (54%), мужчины, преимущественно жители средних городов (71%), люди с высшим образованием (60%), сторонники центристских взглядов (61%), а также те, кто оценивает свое экономическое положение достаточно хорошо (57%).

Ранее президент Польши Анджей Дуда высказался за то, чтобы Украина как можно скорее присоединилась к Североатлантическому альянсу, ведь у нее "сильная армия с большим опытом".

В то же время, как говорят в Белом доме, членство Украины в НАТО в ближайшем будущем маловероятно, поскольку это втянет Альянс в войну с Россией.

Об ожидаемых решениях по Украине читайте в статье "Зеленый свет Швеции, желтый – Украине: Саммит НАТО готовит исторические решения для вступления новых членов".