Білий дім: Вступ України до НАТО в найближчому майбутньому "малоймовірний"

Членство України в НАТО в найближчому майбутньому є малоймовірним, оскільки це втягне Альянс у війну з Росією.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв’ю CNN, пише "Європейська правда".

Кірбі виступив проти коментарів президента України Володимира Зеленського, який у вівторок розкритикував лідерів НАТО щодо дискусій про шлях України до членства в Альянсі.

"Ми віримо, що НАТО – це частина майбутнього України. Я маю на увазі, що це те, про що Альянс домовився ще у 2008 році", – сказав Кірбі.

Він наполіг, що Україна повинна провести реформи, перш ніж приєднатись до Альянсу.

"Зараз Україні потрібно провести деякі реформи – належне врядування, верховенство права, політичні реформи – і ми розуміємо, що важко працювати над деякими з цих реформ, коли ви перебуваєте в стані війни.

Звичайно, вони зараз у стані війни. Отже, членство в НАТО в найближчому майбутньому є малоймовірним, оскільки це втягне НАТО у війну з Росією", – сказав Кірбі.

Він також визнав розчарування з боку Зеленського, який у вівторок у жорстко розкритикував дискусії про потенційний шлях до членства України в НАТО, написавши: "Невизначеність – це слабкість".

"Так, є розчарування, є бажання швидко закінчити цю війну, все це ми розуміємо… Звичайно, ми поділяємо багато з цих занепокоєнь", – сказав Кірбі.

Про очікувані рішення щодо України читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".