Більшість поляків не підтримують негайний вступ України в НАТО

Громадяни Польщі, одного з найближчих союзників України в нинішній повномасштабній російсько-українській війні, скептично ставляться до її негайного вступу в НАТО.

Про це свідчить опитування центру IBRiS на замовлення газети Rzeczpospolita, пише "Європейська правда".

Опитування показує, що майже половина опитаних поляків (47,7%) не згодні з тим, що Україна повинна вже зараз стати членом НАТО, 40% таку позицію не підтримують, а 12,3% не мають думки з цього питання.

Серед противників вступу України до Альянсу переважають прихильники опозиційних партій (54%), чоловіки, переважно мешканці середніх міст (71%), люди з вищою освітою (60%), прихильники центристських поглядів (61%), а також ті, хто оцінює своє економічне становище досить добре (57%).

Раніше президент Польщі Анджей Дуда висловився за те, щоб Україна якомога швидше приєдналася до Північноатлантичного альянсу, адже у неї "сильна армія з великим досвідом".

Водночас, як кажуть у Білому домі, членство України в НАТО в найближчому майбутньому є малоймовірним, оскільки це втягне Альянс у війну з Росією.

Про очікувані рішення щодо України читайте у статті "Зелене світло Швеції, жовте – Україні: Саміт НАТО готує історичні рішення для вступу нових членів".