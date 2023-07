Кулеба и глава МИД Дании на полях саммита НАТО обсудили F-16 и усиление артиллерии

Министры иностранных дел Украины и Дании на полях саммита НАТО поговорили о песпективах предоставления Украине F-16, а также усилении украинской артиллерии.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

Кулеба отметил, что на встрече с датским коллегой Ларсом Люкке поблагодарил его за ведущую роль Дании в оформлении "самолетной коалиции".

I met with @LarsLoekke to thank Denmark for leading the way on the aviation coalition. Ukrainian pilots and technicians will soon begin training to operate F-16s and we count on speeding up the delivery of jets. We also discussed ways to boost Ukraine’s artillery capabilities. pic.twitter.com/6sPPK6cio5