СМИ: Испания присоединится к "гарантиям безопасности" для Украины

Испания намерена присоединиться к проекту так называемых договоренностей по безопасности для Украины, о которых в среду на полях Вильнюсского саммита НАТО объявили лидеры стран "Группы семи".

Об этом стало известно изданию Europa Press, пишет "Европейская правда".

Испания, как ожидается, присоединится к договоренностям по безопасности для Украины, которые будут действовать до ее вступления в Североатлантический альянс.

Эти долгосрочные обязательства о военной поддержке Киева согласовали страны G7 во главе с Соединенными Штатами и Великобританией.

Как стало известно ранее, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины.

Глава офиса президента Андрей Ермак считает, что гарантии безопасности от западных партнеров будут предоставлены позже, до весны 2024 года, а не на Вильнюсском саммите НАТО.