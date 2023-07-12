Ермак надеется что Украина получит гарантии безопасности до следующего саммита НАТО

Глава офиса президента Андрей Ермак считает, что гарантии безопасности от западных партнеров будут предоставлены позже, до весны 2024 года, а не на Вильнюсском саммите НАТО.

Об этом он заявил на экспертном форуме на полях саммита НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Ермак отвечал на вопрос о планах Украины к следующему саммиту НАТО, который состоится в апреле 2024 года, и заявил, что прежде всего Украина рассчитывает на победу: "Я надеюсь, что до того мы победим в войне. Это будет очень важно и для нас, и для всего мира".

"Конечно, по дороге к Вашингтонскому саммиту мы получим гарантии безопасности", – добавил он.

Стоит заметить, что из предыдущих заявлений чиновников выходило, что гарантии безопасности для Украины будут согласованы и подписаны на нынешнем саммите. Однако пока получается, что в Вильнюсе будет подписан лишь рамочный документ, который будет необходимо наполнить содержанием – декларация о гарантиях безопасности.

Впрочем, в правительстве Великобритании даже эту рамочную декларацию называют "исторической".