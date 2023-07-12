Еще четыре-пять стран присоединятся к "гарантиям безопасности" для Украины - Зеленский

К предоставлению Украине так называемых гарантий безопасности, кроме государств "Группы семи", согласились присоединиться еще до полудюжины стран.

Об этом на пресс-конференции в среду по итогам Вильнюсского саммита НАТО сказал президент Владимир Зеленский, передает корреспондент "Европейской правды".

Глава государства пояснил, что на полях саммита Альянса была заключена декларация о "гарантиях безопасности" – "зонтичная договоренность", после которой будут подписаны "очень конкретные документы на двустороннем уровне: с Соединенными Штатами, с Германией, с Японией, с "Семеркой".

"Плюс – другие государства, которые присоединятся к этой декларации. И там будет, я уверен, и Польша, и другие государства. Сразу четыре-пять государств сказали сразу, что мы присоединяемся", – отметил Зеленский.

"Я считаю, что это будет очень серьезный союз гарантий безопасности, потому что важно: эти документы будут ратифицироваться в парламентах государств. Поэтому это очень серьезный документ, а не Будапештский меморандум", – подчеркнул он.

Как стало известно ранее, страны "Группы семи" на саммите НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ по "гарантиям безопасности" для Украины. Лидер согласовали не конкретные параметры "гарантий безопасности", а их рамку, а конкретные двусторонние договоры будут подписаны позже.

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