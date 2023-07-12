Ще чотири-п’ять країн долучаться до "гарантій безпеки" для України – Зеленський

До надання Україні так званих гарантій безпеки, окрім держав "Групи семи", зголосились долучитись ще до пів десятка країн.

Про це на пресконференції в середу за підсумками Вільнюського саміту НАТО сказав президент Володимир Зеленський, передає кореспондент "Європейської правди".

Голова держави пояснив, що на полях саміту Альянсу була укладена декларація про "гарантії безпеки" – "парасолькова домовленість", після якої будуть підписані "дуже конкретні документи на двосторонньому рівні: зі Сполученими Штатами, з Німеччиною, з Японією, із "Сімкою".

"Плюс – інші держави, які доєднаються до цієї декларації. І там буде, я впевнений, і Польща, й інші держави. Одразу чотири-п’ять держав сказали одразу, що ми доєднуємось", – зазначив Зеленський.

"Я вважаю, що це буде дуже серйозний безпековий союз гарантій, тому що важливо: ці документи будуть ратифікуватись у парламентах держав. Тому це дуже серйозний документ, а не Будапештський меморандум", – підкреслив він.

Як стало відомо раніше, країни "Групи семи" на саміті НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ щодо "гарантій безпеки" для України. Лідер узгодили не конкретні параметри "гарантій безпеки", а їхню рамку, а конкретні двосторонні договори будуть підписані згодом.

Голова офісу президента Андрій Єрмак вважає, що безпекові гарантії від західних партнерів будуть надані згодом, до весни 2024 року, а не на Вільнюському саміті НАТО.

Читайте також: "Гарантії безпеки" від G7: текст домовленості між Україною та світовими лідерами.