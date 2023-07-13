Парламент Франции утвердил семилетний оборонный бюджет в размере 413 млрд евро

Французский парламент в четверг одобрил многомиллиардное увеличение военных расходов на следующие 7 лет на фоне вторжения России в Украину.

Об этом решении сообщило агентство АP, пишет "Европейская правда".

Проект закона о военном программировании, который предусматривает 413 миллиардов евро расходов на 2024-2030 годы, получил окончательное одобрение Национального собрания, нижней палаты парламента, в среду 244 голосами за против 37.

В четверг он был утвержден Сенатом 313 голосами против 17.

Президент Эммануэль Макрон настаивал на увеличении военного бюджета до 413 миллиардов евро, что является самым значительным увеличением расходов за последние полвека. Новый бюджет более чем на треть превышает предыдущий план военных расходов в 295 миллиардов евро на 2019-2025 годы.

Деньги пойдут на модернизацию ядерного арсенала Франции, увеличение расходов на разведку и разработку более дистанционно управляемого оружия.

Новый военный план предусматривает удвоение количества военных резервистов и усиление киберзащиты, а также увеличение мощностей по производству оружия как для помощи Украине, так и для надлежащего обеспечения французских вооруженных сил.

В четверг Макрон должен выступить перед представителями оборонного ведомства накануне празднования Дня взятия Бастилии, включающего в себя тщательно продуманный парижский парад, демонстрирующий войска, военные самолеты и военную технику.

Предложение увеличить оборонные расходы Макрон выдвинул в начале года, заявив, что это поможет обеспечить трансформацию армии для реагирования на многочисленные потенциальные угрозы.

Напомним, на полях саммита НАТО в Вильнюсе Франция пообещала увеличить военную помощь Украине на 170 млн евро. Президент Макрон в тот же день сообщил о решении предоставить Украине дальнобойные ракеты SCALP, больше известные под британским названием Storm Shadow.