Парламент Франції затвердив семирічний оборонний бюджет у розмірі 413 млрд євро

Французький парламент у четвер схвалив багатомільярдне збільшення військових витрат на наступні сім років на тлі вторгнення Росії в Україну.

Про це рішення повідомило агентство АP, пише "Європейська правда".

Проєкт закону про військове програмування, який передбачає 413 мільярдів євро витрат на 2024-2030 роки, отримав остаточне схвалення Національних зборів, нижньої палати парламенту, в середу 244 голосами "за" проти 37.

У четвер він був затверджений Сенатом 313 голосами проти 17.

Президент Еммануель Макрон наполягав на збільшенні військового бюджету до 413 мільярдів євро, що є найбільш значним збільшенням витрат за останні пів століття. Новий бюджет більш ніж на третину перевищує попередній план військових витрат у 295 мільярдів євро на 2019-2025 роки.

Гроші підуть на модернізацію ядерного арсеналу Франції, збільшення витрат на розвідку і розробку більш дистанційно керованої зброї.

Новий військовий план передбачає подвоєння кількості військових резервістів і посилення кіберзахисту, а також збільшення потужностей з виробництва зброї як для допомоги Україні, так і для належного забезпечення французьких збройних сил.

У четвер Макрон має виступити перед представниками оборонного відомства напередодні святкування Дня взяття Бастилії, що включає в себе ретельно продуманий паризький парад, який демонструє війська, військові літаки і військову техніку.

Пропозицію збільшити оборонні витрати Макрон висунув на початку року, заявивши, що це допоможе забезпечити трансформацію армії для реагування на численні потенційні загрози.

Нагадаємо, на полях саміту НАТО у Вільнюсі Франція пообіцяла збільшити військову допомогу Україні на 170 млн євро. Президент Макрон того ж дня повідомив про рішення надати Україні далекобійні ракети SCALP, більше відомі за британською назвою Storm Shadow.