Кулеба о первом заседании Совета Украина-НАТО: "просто топ"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба очень доволен тем, как прошло первое заседание новосозданного Совета Украина-НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью ICTV.

"Это заседание прошло просто топ – по содержанию, по атмосфере", – отметил Кулеба.

Он привел слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, адресованные Зеленскому, о том, что "вы сегодня сидите с нами как равный, но мы все ждем момента, когда вы будете сидеть здесь как союзник".

"Это было повторено в очень многих выступлениях, включая ключевых игроков", – рассказал Дмитрий Кулеба.

Также в интервью Кулеба заявил, что в целом доволен результатами саммита НАТО и считает, что теперь приглашение для Украины ближе, чем кажется. Причиной сдержанного коммюнике саммита он назвал то, что ключевые партнеры "опасаются скорости" в вопросе вступления Украины.

Напомним, решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина. Но, по данным "Европейской правды", среди них также будут и политические, то есть связанные с реформами.

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