Кулеба объяснил осторожность НАТО относительно приглашения Украины: "опасаются скорости"

Причина крайне осторожной формулировки в коммюнике НАТО относительно перспектив членства Украины – желание ключевых союзников снизить риски, отметил глава МИД Дмитрий Кулеба.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью ICTV.

После упоминания Кулебы о том, что за закрытыми дверями партнеры фактически говорят, что "вопрос решен, Украина будет в НАТО", его спросили, почему в таком случае формулировка в коммюнике саммита очень нерешительная.

"Думаю, причина в том, что ключевые наши партнеры, которые реально определяли, насколько далеко НАТО может зайти в Вильнюсе, опасаются скорости. То есть они абсолютно согласны с тем, что Украина "приедет в пункт назначения" и будет членом НАТО. Но у них есть страх, что если слишком быстро ехать, можно попасть в аварию. А они хотят этого избежать, они хотят безопасно добраться до этой точки", – пояснил Дмитрий Кулеба.

Ведущий отметил, что у Альянса была опция "пояса безопасности" – сделать для Украины политическое приглашение, которое еще не создает никаких обязательств.

Кулеба ответил, что именно этот аргумент приводила украинская сторона, и убедить союзников пытались месяцами.

Напомним, решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина. Но, по данным "Европейской правды", среди них также будут и политические, то есть связанные с реформами.

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