Столтенберг: сегодня мы встречаемся как равные, жду, когда мы встретимся как союзники
Генсек НАТО Йенс Столтенберг перед первым заседанием Совета Украина-НАТО подчеркнул, что это будет встреча равных, и отметил, что ждет, когда можно будет встречаться с Украиной как союзники.
Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает корреспондент "Европейской правды" из Вильнюса.
Столтенберг заявил, что целью создания Совета является укрепление политических связей и взаимодействия НАТО и Украины.
Он пояснил, что это отличается от предыдущего формата комиссии, прежде всего тем, что совет может принимать решения и члены совета встречаются как равные. Он также добавил, что из-за этого никто не может заблокировать решение совета.
"Это один из шагов, которые должны приблизить Украину к НАТО. Сегодня мы встречаемся как равные, я же жду, что мы встретимся как союзники", – заявил Столтенберг.
Как сообщалось, Зеленский радикально изменил мнение о решении НАТО по Украине после жесткой критики накануне.
"Результаты саммита хорошие, но если бы было приглашение, были бы идеальными", – подчеркнул Зеленский.
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