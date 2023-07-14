Россия закрывает консульство Польши, Варшава обещает "симметричный ответ"
Россия решила закрыть консульство Польши в городе Смоленск, Варшава обещает ответить на действия Кремля симметрично.
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.
"Если в конце концов дойдет до того, что Россия начнет закрывать наши представительства, мы также будем отвечать симметрично", – подчеркнул он.
Моравецкий отметил, что "находится в постоянном контакте с нашими дипломатами, которые работают в России, чтобы помочь полякам".
Документ о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске появился на сайте российского правительства.
В РФ утверждают, что это стало ответом на "недружественные антироссийские действия Варшавы, в частности изъятие в пользу государства здания, в котором размещается средняя школа при российском посольстве".
Напомним, 6 июля Россия объявила о высылке девяти финских дипломатов и закрытии генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге.