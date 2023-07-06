Россия высылает 9 финских дипломатов и закроет генконсульство Финляндии в Петербурге
В МИД России заявили, что в ответ на действия Финляндии высылают девять финских дипломатов и остановят работу финского генконсульства.
Об этом говорится в заявлении МИД РФ в четверг, сообщает "Европейская правда"
В российское министерство на разговор вызвали посла Финляндии в Москве Антти Хелантера, которому сообщили об обоих решениях.
Дипломаты, которые покинут Финляндию, являются сотрудниками посольства Финляндии и финского генконсульства в Санкт-Петербурге.
Россия аргументировала свое решение о высылке ответом на политику финских властей.
Среди действий Хельсинки, которые не устраивают РФ, "дискриминация россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз, создание препятствий для нормальной деятельности российских представительств в этой стране, включая сокращение их персонала".
В МИД РФ также заявили, что обсуждаемые сейчас параметры вступления Финляндии в НАТО "создают угрозу безопасности Российской Федерации, а поощрение киевского режима к войне и накачивание его западным оружием означает явно враждебные действия против нашей страны".
Россия также отзывает согласие на работу генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября.
6 июня Финляндия выслала из страны девять сотрудников российского посольства из-за их разведывательной деятельности.
Ранее Россия возмутилась из-за "нападения" на свое консульство в Финляндии, а затем заморозила счета финских дипломатических представительств в стране.