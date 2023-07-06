Россия высылает 9 финских дипломатов и закроет генконсульство Финляндии в Петербурге

В МИД России заявили, что в ответ на действия Финляндии высылают девять финских дипломатов и остановят работу финского генконсульства.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ в четверг, сообщает "Европейская правда"

В российское министерство на разговор вызвали посла Финляндии в Москве Антти Хелантера, которому сообщили об обоих решениях.

Дипломаты, которые покинут Финляндию, являются сотрудниками посольства Финляндии и финского генконсульства в Санкт-Петербурге.

Россия аргументировала свое решение о высылке ответом на политику финских властей.

Среди действий Хельсинки, которые не устраивают РФ, "дискриминация россиян по признаку национального происхождения в вопросах выдачи въездных виз, создание препятствий для нормальной деятельности российских представительств в этой стране, включая сокращение их персонала".

В МИД РФ также заявили, что обсуждаемые сейчас параметры вступления Финляндии в НАТО "создают угрозу безопасности Российской Федерации, а поощрение киевского режима к войне и накачивание его западным оружием означает явно враждебные действия против нашей страны".

Россия также отзывает согласие на работу генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге с 1 октября.

6 июня Финляндия выслала из страны девять сотрудников российского посольства из-за их разведывательной деятельности.

Ранее Россия возмутилась из-за "нападения" на свое консульство в Финляндии, а затем заморозила счета финских дипломатических представительств в стране.